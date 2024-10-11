ФОТО. Дочь Жозе Моуриньо сыграет «свадьбу года» в эти выходные

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прибудет в Португалию на свадьбу своей дочери – Матильды.

Как сообщает The Mag by Flash, все это действо будет происходить на семейной ферме в Азейтао, в Сетубале.

На событие приглашено 80 гостей – среди приглашенных будет несколько VIP-гостей.

В Португалии называют свадьбу дочери Моуриньо «свадьбой года».

Матильда, которая имеет степень магистра предпринимательства, является владелицей успешного ювелирного бизнеса и может похвастаться такими клиентами, как британский рэпер Stormzy.

Тем временем вторая половинка – Дэнни Грэм – занимается недвижимостью. Он является директором и соучредителем лондонской консалтинговой фирмы «Agace and Graham».