14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Единственный гол в первом тайме на 18-й минуте оформил Лукаш Черв.

На 45+3-й сине-желтые пропустили второй, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Мяч мог забить Мартин Витик (видео момента в Telegram).

Телережиссеры показали кадр, на котором четко видно положение вне игры.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Чехии