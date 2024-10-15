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15 октября 2024, 05:54 |
158
0

Экс-звездный игрок Шахтера составил сборную футболистов, с которыми играл

Дуглас Коста включил в состав и Роналду, и Неймара

15 октября 2024, 05:54 |
158
0
Экс-звездный игрок Шахтера составил сборную футболистов, с которыми играл
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывший вингер донецкого Шахтера Дуглас Коста составил сборную из игроков, с которыми он вместе играл.

Свой выбор главного тренера и вратаря экс-футболист «горняков» объяснил так: «Я играл вместе с лучшими игроками мира в Баварии, Ювентусе и в сборной Бразилии. На скамейке запасных будет Гвардиола. Я также играл с Буффоном, но вратарем выбираю Мануэля Нойера за его фантастическую игру ногами и потому, что в Мюнхене он взял меня под свою опеку».

Далее выбор Косты пал на: Филиппа Лама (Бавария), Андреа Барцальи (Ювентус), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Алекса Сандро (Ювентус, сборная Бразилии), Артуро Видаля (Бавария), Тьягу Алькантара (Бавария), Миралема П'янича (Ювентус), Пауло Дибалу (Ювентус), Криштиану Роналду (Ювентус) и Неймара (сборная Бразилии).

Интересно, что Дуглас не включил в свою команду ни одного из бывших партнеров по Шахтеру, где он играл вместе с Фернандиньо, Виллианом, Фредом и другими.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста создал аккаунт в OnlyFans.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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