Бывший игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Дуглас Коста пообещал публиковать контент из его повседневной жизни
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Дуглас Коста создал себе аккаунт на платформе OnlyFans.
«Привет всем. Здесь я буду публиковать контент из моей повседневной жизни! Будьте здоровы, и я с вами», – написал бразилец.
В случае с Дугласом Костой, подписка на его аккаунт является бесплатной.
Отметим, что OnlyFans – это сервис подписки на контент. Преимущественно его используют для откровенного контента, при этом подписка платная.
На прошлой неделе австралийский «Сидней» объявил о подписании 33-летнего Дугласа Косты.
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