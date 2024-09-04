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04 сентября 2024, 17:39 |
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Бывший игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans

Дуглас Коста пообещал публиковать контент из его повседневной жизни

04 сентября 2024, 17:39 |
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Бывший игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Дуглас Коста создал себе аккаунт на платформе OnlyFans.

«Привет всем. Здесь я буду публиковать контент из моей повседневной жизни! Будьте здоровы, и я с вами», – написал бразилец.

В случае с Дугласом Костой, подписка на его аккаунт является бесплатной.

Отметим, что OnlyFans – это сервис подписки на контент. Преимущественно его используют для откровенного контента, при этом подписка платная.

На прошлой неделе австралийский «Сидней» объявил о подписании 33-летнего Дугласа Косты.

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Дуглас Коста OnlyFans Шахтер Донецк lifestyle
Владимир Клепач Источник: OnlyFans
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