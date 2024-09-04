Бывший игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Дуглас Коста создал себе аккаунт на платформе OnlyFans.

«Привет всем. Здесь я буду публиковать контент из моей повседневной жизни! Будьте здоровы, и я с вами», – написал бразилец.

В случае с Дугласом Костой, подписка на его аккаунт является бесплатной.

Отметим, что OnlyFans – это сервис подписки на контент. Преимущественно его используют для откровенного контента, при этом подписка платная.

На прошлой неделе австралийский «Сидней» объявил о подписании 33-летнего Дугласа Косты.