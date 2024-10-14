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Лига наций
14 октября 2024, 21:23 | Обновлено 14 октября 2024, 21:36
194
0

ФОТО. Сборная Украины проинспектировала газон арены во Вроцлаве

Команда Сергея Реброва проводит домашний матч против Чехии

14 октября 2024, 21:23 | Обновлено 14 октября 2024, 21:36
194
0
ФОТО. Сборная Украины проинспектировала газон арены во Вроцлаве
УАФ

Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ФОТО. Сборная Украины проинспектировала газон арены во Вроцлаве

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Лига наций Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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