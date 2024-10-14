Лига наций14 октября 2024, 21:23 | Обновлено 14 октября 2024, 21:36
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ФОТО. Сборная Украины проинспектировала газон арены во Вроцлаве
Команда Сергея Реброва проводит домашний матч против Чехии
14 октября 2024, 21:23 | Обновлено 14 октября 2024, 21:36
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Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
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ФОТО. Сборная Украины проинспектировала газон арены во Вроцлаве
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