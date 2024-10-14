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Лига наций
14 октября 2024, 20:17 | Обновлено 14 октября 2024, 20:50
210
1

ФОТО. Вспоминаем, как это было. Яркие моменты: как Украина обыграла Грузию

Сине-желтые в Познани победили Грузию благодаря голу Михаила Мудрика

14 октября 2024, 20:17 | Обновлено 14 октября 2024, 20:50
210
1
ФОТО. Вспоминаем, как это было. Яркие моменты: как Украина обыграла Грузию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялся поединок 3-го тура Лиги наций.

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Сборная Украины в польской Познани обыграла команду Грузии (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве украинцы сыграют против команды Чехии.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик, 35

Фотогалерея матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Владислав Рейский
Как как, за счет индивидуалки чисто, а так была б уже ничья и полный провал в див Б в соотвествии с этим. Чисто фарт. Свезет ли сегодня - увидим.
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