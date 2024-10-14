ФОТО. Вспоминаем, как это было. Яркие моменты: как Украина обыграла Грузию

Вечером 11 октября состоялся поединок 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в польской Познани обыграла команду Грузии (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве украинцы сыграют против команды Чехии.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик, 35

Фотогалерея матча