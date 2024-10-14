Президент футбольной федерации Ливии подал в отставку после скандала

Как сообщило издание DailySports, сборная Нигерии отказалась играть матч квалификационного раунда Кубка Африканских наций против Ливии из-за того, что футболисты не чувствуют безопасности в стране.

Президент местной федерации Абдулхаким Аль-Шельмани прокомментировал события вокруг игры:

«Я не хочу быть частью провала в ливийском спорте. Мы столкнулись с трудностями. Я благодарен всем за работу, но я вынужден уходить. У меня хорошая история на международном, арабском и африканском уровнях, и никто этого не может отрицать», — цитируют Аль-Шельмани журналисты.

Матч между Ливией и Нигерией должен был состояться 15 октября.