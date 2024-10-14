«Держали в заложниках 12 часов». Скандал с участием известной сборной
Ближайший матч сборной Нигерии находится под угрозой срыва
Сборную Нигерии ждал очень неприятный сюрприз перед квалификационным матчем Кубка африканских наций, который пройдет во вторник вечером против Ливии на выезде.
Нигерийцы вчера прибыли в Ливию, но потом их задержали в аэропорту более 12 часов! Такие звезды, как Виктор Бонифесе, Алекс Ивоби, Тайво Авонийи, Уилфред Ндиди и Адемола Лукман, спали в аэропорту в ожидании «освобождения».
Их фотографии из аэропорта быстро появились в социальных сетях, и всех шокировал тот факт, что нигерийцы не имели доступа к еде, питью и телефонной связи в течение 12 часов.
«Это не футбол. Очень неприятно. Сборную держали в заложниках 12 часов. Позор», – коротко прокомментировал Ндиди.
Как стало известно The Eagle Online, НФФ проинформировала Конфедерацию африканского футбола о драме, которая разразилась во время поездки на матч, и о решении бойкотировать отборочный поединок КАН-2025.
October 14, 2024
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