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Кубок африканских наций
14 октября 2024, 13:55 | Обновлено 14 октября 2024, 13:59
927
0

«Держали в заложниках 12 часов». Скандал с участием известной сборной

Ближайший матч сборной Нигерии находится под угрозой срыва

14 октября 2024, 13:55 | Обновлено 14 октября 2024, 13:59
927
0
«Держали в заложниках 12 часов». Скандал с участием известной сборной
Twitter

Сборную Нигерии ждал очень неприятный сюрприз перед квалификационным матчем Кубка африканских наций, который пройдет во вторник вечером против Ливии на выезде.

Нигерийцы вчера прибыли в Ливию, но потом их задержали в аэропорту более 12 часов! Такие звезды, как Виктор Бонифесе, Алекс Ивоби, Тайво Авонийи, Уилфред Ндиди и Адемола Лукман, спали в аэропорту в ожидании «освобождения».

Их фотографии из аэропорта быстро появились в социальных сетях, и всех шокировал тот факт, что нигерийцы не имели доступа к еде, питью и телефонной связи в течение 12 часов.

«Это не футбол. Очень неприятно. Сборную держали в заложниках 12 часов. Позор», – коротко прокомментировал Ндиди.

Как стало известно The Eagle Online, НФФ проинформировала Конфедерацию африканского футбола о драме, которая разразилась во время поездки на матч, и о решении бойкотировать отборочный поединок КАН-2025.

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Павло Павленко Источник: Daily Mail
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