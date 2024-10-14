Барселона сообщила о восстановлении Лопеса после травмы

21-летний испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес восстановился после травмы. Как сообщила клубная пресс-служба, главный тренер Ганс-Дитер Флик планирует включить игрока в заявку на ближайший матч Ла Лиги против «Севильи», который состоится 20 октября.

Лопес травмировался в сентябре в расположении молодежной сборной Испании. В середине месяца игрок начал тренироваться с клубом, но снова получил повреждение мышц.

Фермин Лопес стал игроком основного состава «Барселоны» в 2023 году. До этого времени выступал за молодежку каталонцев, а также находился в аренде в «Линаресе».

В этом сезоне Лопес выходил на поле в трех матчах, но сыграл всего 57 минут.