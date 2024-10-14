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Испания
14 октября 2024, 14:44 |
78
0

Барселона сообщила о восстановлении Лопеса после травмы

Ожидается, что Фермин Лопес сыграет в следующем туре Ла Лиги

14 октября 2024, 14:44 |
78
0
Барселона сообщила о восстановлении Лопеса после травмы
Transfermarkt. Фермин Лопес

21-летний испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес восстановился после травмы. Как сообщила клубная пресс-служба, главный тренер Ганс-Дитер Флик планирует включить игрока в заявку на ближайший матч Ла Лиги против «Севильи», который состоится 20 октября.

Лопес травмировался в сентябре в расположении молодежной сборной Испании. В середине месяца игрок начал тренироваться с клубом, но снова получил повреждение мышц.

Фермин Лопес стал игроком основного состава «Барселоны» в 2023 году. До этого времени выступал за молодежку каталонцев, а также находился в аренде в «Линаресе».

В этом сезоне Лопес выходил на поле в трех матчах, но сыграл всего 57 минут.

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Ханс-Дитер Флик Фермин Лопес Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма травма ноги
Олександр Сільченко Источник: ФК Барселона
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