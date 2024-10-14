«Он превзошел все ожидания». Неймар назвал фаворита Золотого мяча
Звездный бразилец сделал свой выбор
Через две недели станет известен обладатель «Золотой мяч». По данным СМИ, вингер «Реала» Винисиус Жуниор является главным фаворитом на плебисците France Football.
Нападаюищй «Аль-Хиляля» Неймар считает, что его соотечественник полностью заслуживает самой ценной индивидуальной награды в мировом футболе.
«Я болею за то, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч». Он провел отличный сезон, и никто не заслуживает этой награды больше, чем он.
Винисиус заслуживает «Золотой мяч», потому что он боец. Он много пострадал в своей жизни и превзошел все ожидания».
«Он преодолел большую критику. Сегодня он стал великим кумиром, героем для всех нас», – сказал Неймар.
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