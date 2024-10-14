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  4. «Он превзошел все ожидания». Неймар назвал фаворита Золотого мяча
Испания
14 октября 2024, 14:34 |
462
0

«Он превзошел все ожидания». Неймар назвал фаворита Золотого мяча

Звездный бразилец сделал свой выбор

14 октября 2024, 14:34 |
462
0
«Он превзошел все ожидания». Неймар назвал фаворита Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Через две недели станет известен обладатель «Золотой мяч». По данным СМИ, вингер «Реала» Винисиус Жуниор является главным фаворитом на плебисците France Football.

Нападаюищй «Аль-Хиляля» Неймар считает, что его соотечественник полностью заслуживает самой ценной индивидуальной награды в мировом футболе.

«Я болею за то, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч». Он провел отличный сезон, и никто не заслуживает этой награды больше, чем он.

Винисиус заслуживает «Золотой мяч», потому что он боец. Он много пострадал в своей жизни и превзошел все ожидания».

«Он преодолел большую критику. Сегодня он стал великим кумиром, героем для всех нас», – сказал Неймар.

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Винисиус Жуниор Золотой мяч Неймар Реал Мадрид Аль-Хиляль Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Павло Павленко Источник: AS
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