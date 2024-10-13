Эдерсон из Манчестер Сити назвал своего фаворита на Золотой мяч 2024
Бразилец верит в соотечественника Винисиуса Жуниора
Бразильский голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон признался в том, кому бы отдал Золотой мяч по итогам 2024 года.
«Золотой мяч»? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его. Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне», – заявил Эдерсон в интервью TNT Sports Brazil.
Как известно, церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.
Считается, что фаворитами на завоевание трофея являются бразилец Винисиус Жуниор и испанец Родри.
Ранее Гвардиола оценил значимость Эдерсона для успехов «Ман Сити».
"TOMARA QUE ELE VENÇA"! 🇧🇷🤞 O Ederson, assim como todo brasileiro, tá na torcida para que o Vini Jr. seja eleito o Bola de Ouro! Em entrevista exclusiva para a nossa @moniquedanello, o goleiro da Seleção reforçou o apoio ao craque do Real Madrid! #CasaDaChampions pic.twitter.com/IjkfUrrn4F— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 12, 2024
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