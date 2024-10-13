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  4. Эдерсон из Манчестер Сити назвал своего фаворита на Золотой мяч 2024
Англия
13 октября 2024, 10:12 | Обновлено 13 октября 2024, 10:15
602
0

Эдерсон из Манчестер Сити назвал своего фаворита на Золотой мяч 2024

Бразилец верит в соотечественника Винисиуса Жуниора

13 октября 2024, 10:12 | Обновлено 13 октября 2024, 10:15
602
0
Эдерсон из Манчестер Сити назвал своего фаворита на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон и Винисиус Жуниор

Бразильский голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон признался в том, кому бы отдал Золотой мяч по итогам 2024 года.

«Золотой мяч»? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его. Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне», – заявил Эдерсон в интервью TNT Sports Brazil.

Как известно, церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.

Считается, что фаворитами на завоевание трофея являются бразилец Винисиус Жуниор и испанец Родри.

Ранее Гвардиола оценил значимость Эдерсона для успехов «Ман Сити».

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Золотой мяч Эдерсон Манчестер Сити Винисиус Жуниор
Юрій Остроумов Источник: GSFN
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