Эдерсон из Манчестер Сити назвал своего фаворита на Золотой мяч 2024

Бразильский голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон признался в том, кому бы отдал Золотой мяч по итогам 2024 года.

«Золотой мяч»? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его. Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне», – заявил Эдерсон в интервью TNT Sports Brazil.

Как известно, церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.

Считается, что фаворитами на завоевание трофея являются бразилец Винисиус Жуниор и испанец Родри.

Ранее Гвардиола оценил значимость Эдерсона для успехов «Ман Сити».