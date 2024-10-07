Гвардиола оценил значимость Эдерсона для успехов Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после матча 7-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:2) дал оценку значимости голкипера Эдерсона для командных достижений.

«Я много раз говорил, что успех, которого мы добились, не могу представить без Эдерсона! Великие вратари должны отражать такие удары! Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я прекрасно помню, что именно благодаря Эдерсону мы смогли это сделать. В такие моменты вратари должны совершать яркие спасения, чтобы выигрывать матчи!» – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 17 очков после 7 матчей.