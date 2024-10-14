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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2024, 14:10 | Обновлено 14 октября 2024, 15:08
295
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«Надо играть вторым номером». Федорчук спрогнозировал игру с Чехией

В составе украинцев с первых минут могут сыграть Степаненко и Зубков

14 октября 2024, 14:10 | Обновлено 14 октября 2024, 15:08
295
1
«Надо играть вторым номером». Федорчук спрогнозировал игру с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Федорчук

14 октября национальная сборная Украины во Вроцлаве будет принимать в 4 туре Лиги наций футболистов Чехии.

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, на что могут рассчитывать подопечные Сергея Реброва в сегодняшнем противостоянии в Польше:

– Прежде всего, очень многое будет зависеть от процесса восстановления. Нашей сборной пришлось провести довольно изнурительный поединок с грузинами, к тому же, на вязком газоне в Познани. Хотя положительный результат должен пригодиться, ведь была добыта первая победа в Лиге наций. Я думаю, что от этого и будет отталкиваться рулевой Сергей Ребров, когда будет определять тех, кто пойдет сегодня в бой. Ошибка в выборе может стоить очень дорого.

А на Ваш взгляд, кто из наших в предыдущем матче с грузинами не совсем вписывался в ансамбль?

– Алексей Гуцуляк, не всегда успевал в опорной зоне Иван Калюжный, хотя, как для дебюта, они сыграли неплохо. Конечно, большего ждали от Артема Довбика. У этого гренадера чувствуется потенциал, но пока в его действиях много противоречивого, отсюда и голевая засуха в главной команде страны.

Вы предполагаете, что сегодня именно на этих позициях возможны изменения?

– Поскольку я нахожусь вне сборной, то сложно что-то спрогнозировать. Тем более, что тот же Довбик отсутствовал на вчерашней тренировке. Хотя я не удивлюсь появлению с первых минут Тараса Степаненко, Александра Зубкова и Романа Яремчука.

Кадрового вопроса мы коснулись, а как насчет тактики?

– Я считаю, что следует сосредоточиться на игре вторым номером. Чехи - физически крепкие, будут давить по всей ширине, надо терпеть и ждать своего шанса в контратаках. А при позиционном наступлении можно не избежать угроз, потому что наша защита не из мобильных и успеет вернуться в тыл, когда соперник, образно говоря, уже будет выходить из душевой.

Также посоветовал бы нашим ребятам не нарушать правила на флангах, этим они грешили в поединке с грузинами, потому что чехи значительно лучше действуют на «втором этаже» и на подборах.

Тогда напоследок уточните, чем завершится сегодняшнее противостояние во Вроцлаве?

– Конечно, хочется, чтобы украинцы взяли реванш за поражение в Праге, но склоняюсь к тому, что будет ничья. Это также неплохой задел, который позволяет продолжить борьбу за повышение в классе. Тем более, что из спаренных матчей наши второй проводят хуже.

Ранее мы сообщали, что стало известно, в каких формах сыграют Украина и Чехия.

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инсайд сборная Украины по футболу Лига наций сборная Чехии по футболу Сергей Ребров Алексей Гуцуляк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Як на мене, то 2-м номером грати не можна ні в якому разі. Чехи тільки цього і чекають - засиплять навісами з флангів, а з огляду, що практично в кожному матчі як не оборона то наші опорники привозять якісь ляпи - це душе ризиковано. Потрібно грати першим номером, низом, у старті виставити Якщо не Довбика, то Ваната, який може зачіпитися за м'яча та попресингувати протягом довшого часу захисників. Ні в якому разі не можна виставляти Зубкова зі старту - це фактично одразу ж на одного гравця менше. Мусять грати ті, хто вміє швидко пересувати м'яча по полю...
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