Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Чехия
Поединок пройдет сегодня в Польше
В матче четвертого тура Лиги наций сборная Украины встретится с командой Чехии.
Команда определились, в каких формах сыграют в этом поединке. Подопечные Сергея Реброва будут в желтом комплекте, а Чехия – в красно-белом.
Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций. Чехия имеет в активе шесть зачетных пунктов и находится на второй строчке.
Матч четвертого тура Украина – Чехия состоится в польском Вроцлаве в понедельник, 14 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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