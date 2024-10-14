Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Чехия
Лига наций
14 октября 2024, 11:56 |
155
0

Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Чехия

Поединок пройдет сегодня в Польше

14 октября 2024, 11:56 |
155
0
Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Чехия
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура Лиги наций сборная Украины встретится с командой Чехии.

Команда определились, в каких формах сыграют в этом поединке. Подопечные Сергея Реброва будут в желтом комплекте, а Чехия – в красно-белом.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций. Чехия имеет в активе шесть зачетных пунктов и находится на второй строчке.

Матч четвертого тура Украина – Чехия состоится в польском Вроцлаве в понедельник, 14 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить мяч»
Валентин ПОЛТАВЕЦ: «Убежден, что сборная Украины выиграет у чехов»
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Украина - Чехия экипировка сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Футбол | 13 октября 2024, 11:14 11
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря

Из ростера «сине-желтых» выбыл Дмитрий Ризнык

Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Футбол | 14 октября 2024, 07:42 5
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть

Цель Эрлинга – продолжить карьеру в Ла Лиге

Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 14.10.2024, 11:01
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Бокс | 13.10.2024, 13:41
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Томаш Хюбшман и еще 6 легионеров из Чехии, поигравших в УПЛ. Кого помните?
Футбол | 14.10.2024, 10:25
Томаш Хюбшман и еще 6 легионеров из Чехии, поигравших в УПЛ. Кого помните?
Томаш Хюбшман и еще 6 легионеров из Чехии, поигравших в УПЛ. Кого помните?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это только разговоры». Непобедимый чемпион высказался о карьере Усика
«Это только разговоры». Непобедимый чемпион высказался о карьере Усика
12.10.2024, 08:20
Бокс
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
12.10.2024, 12:19 7
Футбол
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
12.10.2024, 08:26 6
Футбол
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 3
Бокс
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
12.10.2024, 14:26 3
Футбол
Фьюри обратился к Усику через соцсети. Красюк ему саркастически ответил
Фьюри обратился к Усику через соцсети. Красюк ему саркастически ответил
12.10.2024, 12:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем