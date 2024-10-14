Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Чехия

В матче четвертого тура Лиги наций сборная Украины встретится с командой Чехии.

Команда определились, в каких формах сыграют в этом поединке. Подопечные Сергея Реброва будут в желтом комплекте, а Чехия – в красно-белом.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций. Чехия имеет в активе шесть зачетных пунктов и находится на второй строчке.

Матч четвертого тура Украина – Чехия состоится в польском Вроцлаве в понедельник, 14 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.