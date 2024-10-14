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Лига наций
14 октября 2024, 13:53 | Обновлено 14 октября 2024, 14:05
47
0

«Партнерам надо чаще играть с Довбиком». Сачко – о матче во Вроцлаве

По мнению специалиста, изменения в составе Украины будут минимальны

14 октября 2024, 13:53 | Обновлено 14 октября 2024, 14:05
47
0
«Партнерам надо чаще играть с Довбиком». Сачко – о матче во Вроцлаве
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом нападающий, а затем тренер Василий Сачко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций по футболу между сборными Украины и Чехии:

«Считаю, что противостояние во Вроцлаве будет определяющим, ибо только победа позволит украинцам продолжить борьбу за повышение в классе.

Мне понравилось с каким настроем подопечные Сергея Реброва провели предыдущий матч с Грузией. Все работали на победу. Будем надеяться, что еще рьянее, агрессивнее наши будут действовать сегодня во Вроцлаве.

На мой взгляд, ротация в старте украинской сборной будет, но незначительная: 1-2 позиции. Также хочется пожелать нашим прежде всего полузащитникам лучше взаимодействовать с нападающим Артемом Довбиком, искать интересные продолжения для атак, тогда он чаще будет оказываться в ударной позиции. Пока же Довбык часто находится, образно говоря, на голодном пайке, отсюда и голевая засуха, которая вредит нашей сборной.

Все же, я настроен оптимистично, Вроцлав для украинцев — фартовый город, склоняюсь к тому, что номинальные хозяева возьмут верх с преимуществом в один мяч», — сказал Сачко.

Ранее мы сообщали, что известный тренер Йожеф Сабо высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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