Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо высказался о вингере «Челси» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

«Он имеет фантастическую скорость, поэтому его и купили. Стоит понять, что наш чемпионат уступает европейским. Когда Мудрик шел на игрока в УПЛ, то мог спокойно пробрасывать мяч вперед, ведь сзади никто не подстраховывал его оппонента. В Англии же это сделать гораздо сложнее, ведь они играют плотно и страхуют друг друга. Дриблинга Михаил не имеет в том понимании, чтобы мяч был приклеен к ноге. В «Челси» его многому научили, поэтому сейчас он смещается в центр, способен действовать интереснее. Годы прошли, и они увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Продать его тоже сложно, ведь они приобрели его за большие деньги.

Дело в том, что Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов. Наши игроки атакующего плана хотят только забивать и идти вперед, забывая о защите», – рассказал Сабо.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.