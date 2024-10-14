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  4. Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Англия
14 октября 2024, 10:47 | Обновлено 14 октября 2024, 10:53
1300
6

Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»

Известный тренер высказался об украинском вингере

14 октября 2024, 10:47 | Обновлено 14 октября 2024, 10:53
1300
6
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо высказался о вингере «Челси» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

«Он имеет фантастическую скорость, поэтому его и купили. Стоит понять, что наш чемпионат уступает европейским. Когда Мудрик шел на игрока в УПЛ, то мог спокойно пробрасывать мяч вперед, ведь сзади никто не подстраховывал его оппонента. В Англии же это сделать гораздо сложнее, ведь они играют плотно и страхуют друг друга. Дриблинга Михаил не имеет в том понимании, чтобы мяч был приклеен к ноге. В «Челси» его многому научили, поэтому сейчас он смещается в центр, способен действовать интереснее. Годы прошли, и они увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Продать его тоже сложно, ведь они приобрели его за большие деньги.

Дело в том, что Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов. Наши игроки атакующего плана хотят только забивать и идти вперед, забывая о защите», – рассказал Сабо.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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Йожеф Сабо Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Левый берег
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Комментарии 6
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Keen Vision
Середніх гравців за 70 мільйонів не купують, бо там не спеціалісти рівня Сабо сидять. За логікою цього телепня, Де Брюйне та Салах теж посередні гравці, бо в Челсі провалилися.
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+1
Перець
Да Мудрику пох йому заробітну плату платять вчасно 
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0
Mamay
Шо ти мелеш старий маразматик, які роки минули в нього ще все попереду, дивлюсь поляки тішаться від того шо їхній ігрок грає навіть в середньому європейському клубі тому що це реклама всьому футболу дорога і можливість іншим грати в АПЛ чи Іспанії якби не Циганков хрен би Довбик попав в жирону а маліновський в Бельгію скільки наших там грало то саме Лунін постійно хтось бруд лиє та хто колись з наших грав в Реалі його приклад тре показувати дітям а даний сайт власники якого сидять швидше за все в кацапії постійно виставляє статті проти наших зірок 😡😡😡
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0
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Pavel_i_CO
Мурзік - це середній гравець по міркам УПЛ... Не дарма в АПЛ його вже практично не випускають, а дають побігати лише у третьосортній Лізі Конференцій
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-1
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