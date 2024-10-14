Португалия обыграла Испанию. Итоги квалификации ЧМ по пляжному футболу
Обе команды ранее досрочно гарантировали себе путевку в финальный раунд
В испанском Кадисе завершилась европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.
В заключительном суперматче Португалия победила Испанию со счетом 9:6. Этот поединок особо ничего не решал, так как обе команды уже вышли на ЧМ.
Ранее были определены все 4 обладателя путевок на ЧМ от Европы: Испания, Португалия, Италия и беларусь.
Во время церемонии награждения в Кадисе лучшим игрокам соревнований были вручены три индивидуальные награды. Приз лучшему вратарю досталась португальцу Педро Мано, лучшим игроком турнира (MVP) стал португалец Джордан Сантос, а награду лучшему бомбардиру получил испанец Чики Ардил.
В 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.
Чемпионат мира пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Раунд 2. 3-й тур, 13 октября
- Польша – Франция – 6:1
- Испания – Португалия – 6:9
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