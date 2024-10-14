Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия обыграла Испанию. Итоги квалификации ЧМ по пляжному футболу
Пляжный футбол
14 октября 2024, 18:23 | Обновлено 14 октября 2024, 18:41
193
0

Португалия обыграла Испанию. Итоги квалификации ЧМ по пляжному футболу

Обе команды ранее досрочно гарантировали себе путевку в финальный раунд

14 октября 2024, 18:23 | Обновлено 14 октября 2024, 18:41
193
0
Португалия обыграла Испанию. Итоги квалификации ЧМ по пляжному футболу
BSWW

В испанском Кадисе завершилась европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

В заключительном суперматче Португалия победила Испанию со счетом 9:6. Этот поединок особо ничего не решал, так как обе команды уже вышли на ЧМ.

Ранее были определены все 4 обладателя путевок на ЧМ от Европы: Испания, Португалия, Италия и беларусь.

Во время церемонии награждения в Кадисе лучшим игрокам соревнований были вручены три индивидуальные награды. Приз лучшему вратарю досталась португальцу Педро Мано, лучшим игроком турнира (MVP) стал португалец Джордан Сантос, а награду лучшему бомбардиру получил испанец Чики Ардил.

В 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Раунд 2. 3-й тур, 13 октября

  • Польша – Франция – 6:1
  • Испания – Португалия – 6:9

Все матчи игрового дня

Итоговые таблицы

Фотогалерея

По теме:
Турнирные таблицы Лиги наций. Какое место занимает Англия в Лиге B?
ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу сборная Польши по пляжному футболу чемпионат мира по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу сборная Италии по пляжному футболу сборная Франции по пляжному футболу сборная Швейцарии по пляжному футболу сборная Испании по пляжному футболу сборная Дании по пляжному футболу статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Футбол | 14 октября 2024, 12:20 8
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса

Украинцем заинтересовался севильский клуб «Бетис»

Грузия – Албания. Прогноз и анонс на матч соперников Украины в Лиге наций
Футбол | 14 октября 2024, 18:11 0
Грузия – Албания. Прогноз и анонс на матч соперников Украины в Лиге наций
Грузия – Албания. Прогноз и анонс на матч соперников Украины в Лиге наций

Поединок состоится 14 октября в 19:00 по Киеву

Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Футбол | 14.10.2024, 07:42
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
Футбол | 14.10.2024, 16:52
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
Киберспорт | 13.10.2024, 21:34
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
13.10.2024, 15:36 17
Футбол
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 2
Бокс
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 8
Бокс
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Маркевич сделал прогноз на следующий матч сборной Украины против Чехии
Маркевич сделал прогноз на следующий матч сборной Украины против Чехии
12.10.2024, 18:43
Футбол
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
13.10.2024, 07:05 31
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем