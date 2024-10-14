Португалия обыграла Испанию. Итоги квалификации ЧМ по пляжному футболу

В испанском Кадисе завершилась европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

В заключительном суперматче Португалия победила Испанию со счетом 9:6. Этот поединок особо ничего не решал, так как обе команды уже вышли на ЧМ.

Ранее были определены все 4 обладателя путевок на ЧМ от Европы: Испания, Португалия, Италия и беларусь.

Во время церемонии награждения в Кадисе лучшим игрокам соревнований были вручены три индивидуальные награды. Приз лучшему вратарю досталась португальцу Педро Мано, лучшим игроком турнира (MVP) стал португалец Джордан Сантос, а награду лучшему бомбардиру получил испанец Чики Ардил.

В 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Раунд 2. 3-й тур, 13 октября

Польша – Франция – 6:1

Испания – Португалия – 6:9

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