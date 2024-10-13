Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Квалификацию в Кадисе прошли: Испания, Португалия, Италия и беларусь
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.
В центральном матче игрового дня Италия разгромила Швейцарию со счетом 12:0 и вышла на ЧМ.
Определены все 4 обладателя путевок на ЧМ от Европы: Испания, Португалия, Италия и беларусь.
Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.
Чемпионат мира пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Раунд 2. 3-й тур, 12 октября
- беларусь – Дания – 6:1
- Италия – Швейцария – 12:0
Все матчи игрового дня
Турнирная таблица
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