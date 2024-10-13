Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

В центральном матче игрового дня Италия разгромила Швейцарию со счетом 12:0 и вышла на ЧМ.

Определены все 4 обладателя путевок на ЧМ от Европы: Испания, Португалия, Италия и беларусь.

Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Раунд 2. 3-й тур, 12 октября

беларусь – Дания – 6:1

Италия – Швейцария – 12:0

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