Пляжный футбол. Две топ-сборные досрочно вышли на чемпионат мира

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыгрываются по 2 путевки на ЧМ-2025.

Испания и Португалия одержали по две победы и досрочно вышли в финальный раунд.

В другой группе все 4 команды претендуют на попадание на ЧМ-2025.

Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Раунд 2. 2-й тур, 11 октября

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