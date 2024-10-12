Пляжный футбол. Две топ-сборные досрочно вышли на чемпионат мира
Испания и Португалия одержали по две победы и решили главную задачу
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых разыгрываются по 2 путевки на ЧМ-2025.
Испания и Португалия одержали по две победы и досрочно вышли в финальный раунд.
В другой группе все 4 команды претендуют на попадание на ЧМ-2025.
Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Раунд 2. 2-й тур, 11 октября
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