Пляжный футбол. Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ. Неожиданные поражения потерпели Италия и Швейцария.

Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Раунд 2. 1-й тур, 10 октября

Швейцария – беларусь – 3:9

Дания – Италия – 3:2 (д.в.)

Португалия – Польша – 6:1

Франция – Испания – 3:3 (пен. 1:3)

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