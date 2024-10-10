Пляжный футбол. Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ
Неожиданные поражения потерпели сборные Италии и Швейцарии
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
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8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.
Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ. Неожиданные поражения потерпели Италия и Швейцария.
Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Раунд 2. 1-й тур, 10 октября
- Швейцария – беларусь – 3:9
- Дания – Италия – 3:2 (д.в.)
- Португалия – Польша – 6:1
- Франция – Испания – 3:3 (пен. 1:3)
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