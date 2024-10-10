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Пляжный футбол
10 октября 2024, 23:17 | Обновлено 10 октября 2024, 23:20
37
0

Пляжный футбол. Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ

Неожиданные поражения потерпели сборные Италии и Швейцарии

10 октября 2024, 23:17 | Обновлено 10 октября 2024, 23:20
37
0
Пляжный футбол. Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ
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В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 команд, которые прошли предварительный раунд, образовали две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Испания и Португалия с побед начали 2-й раунд отбора к ЧМ. Неожиданные поражения потерпели Италия и Швейцария.

Ранее в 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Раунд 2. 1-й тур, 10 октября

  • Швейцария – беларусь – 3:9
  • Дания – Италия – 3:2 (д.в.)
  • Португалия – Польша – 6:1
  • Франция – Испания – 3:3 (пен. 1:3)

Все матчи игрового дня

Турнирные таблицы

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Украина проиграла Франции в овертайме и выбыла из квалификации ЧМ-2025
Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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