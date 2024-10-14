Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца
ATP
14 октября 2024, 12:57 | Обновлено 14 октября 2024, 13:25
407
0

Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца

Тони Надаль заявил, что Рафа хочет попробовать свои силы на руководящей должности в «Реале»

14 октября 2024, 12:57 | Обновлено 14 октября 2024, 13:25
407
0
Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Несколько дней назад легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры.Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца, рассказал о планах Рафы:

«Если ему предложат должность директора в «Реале», он точно скажет так.

Ему нравится футбол, но он не понимает, почему моя команда, а именно «Барселона», делает много касаний, передач. Его жизнь сосредоточена, у него есть академия, и теперь он будет больше привлекаться», – цитирует Тони Marca.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Надаль завоевал 22 титула Grand Slam, 92 титула АТР и дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

По теме:
Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца
Янник СИННЕР: «Были моменты, когда я терял улыбку»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот год был худшим в моей карьере»
Рафаэль Надаль ATP Реал Мадрид Тони Надаль
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Теннис | 14 октября 2024, 08:01 2
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?

Свентек начала 125-ю неделю в статусе первой ракетки, Киченок снова третья в парном рейтинге

Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Футбол | 14 октября 2024, 10:47 13
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»

Известный тренер высказался об украинском вингере

«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Бокс | 13.10.2024, 13:41
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Футбол | 14.10.2024, 08:40
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Бокс | 14.10.2024, 07:25
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
12.10.2024, 14:26 3
Футбол
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
12.10.2024, 08:26 6
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
12.10.2024, 12:19 8
Футбол
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
12.10.2024, 09:06 14
Футбол
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем