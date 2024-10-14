Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца
Тони Надаль заявил, что Рафа хочет попробовать свои силы на руководящей должности в «Реале»
Несколько дней назад легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры.Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца, рассказал о планах Рафы:
«Если ему предложат должность директора в «Реале», он точно скажет так.
Ему нравится футбол, но он не понимает, почему моя команда, а именно «Барселона», делает много касаний, передач. Его жизнь сосредоточена, у него есть академия, и теперь он будет больше привлекаться», – цитирует Тони Marca.
Напомним, за свою профессиональную карьеру Надаль завоевал 22 титула Grand Slam, 92 титула АТР и дважды становился чемпионом Олимпийских игр.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свентек начала 125-ю неделю в статусе первой ракетки, Киченок снова третья в парном рейтинге
Известный тренер высказался об украинском вингере