Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца

Несколько дней назад легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры.Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца, рассказал о планах Рафы:

«Если ему предложат должность директора в «Реале», он точно скажет так.

Ему нравится футбол, но он не понимает, почему моя команда, а именно «Барселона», делает много касаний, передач. Его жизнь сосредоточена, у него есть академия, и теперь он будет больше привлекаться», – цитирует Тони Marca.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Надаль завоевал 22 титула Grand Slam, 92 титула АТР и дважды становился чемпионом Олимпийских игр.