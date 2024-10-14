ЭДЕРСОН: «Я остался в Манчестер Сити из-за Гвардиолы»

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что он хотел покинуть команду этим летом. Однако несколько разговоров с тренером Жузепом Гвардиолой убедили вратаря остаться:

«У меня на столе действительно лежало предложение, в котором были очень привлекательные условия. Мы очень много разговаривали с Гвардиолой и одна из таких встреч была действительно особенной.

Он мне сказал о гарантиях, что мы будем и дальше успешными. Он верил и верит в свой процесс развития и эволюцию команды. Все это было важной причиной, из-за чего я и остался в команде», – вспоминает Эдесон.

Во время летнего трансферного окна клубом, который усердно интересовался вратарем, был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Однако тогда дело не дошло даже до переговоров.

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