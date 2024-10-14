Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭДЕРСОН: «Я остался в Манчестер Сити из-за Гвардиолы»
Англия
14 октября 2024, 12:25 | Обновлено 14 октября 2024, 13:27
548
0

ЭДЕРСОН: «Я остался в Манчестер Сити из-за Гвардиолы»

Бразильский вратарь планировал покинуть команду летом

14 октября 2024, 12:25 | Обновлено 14 октября 2024, 13:27
548
0
ЭДЕРСОН: «Я остался в Манчестер Сити из-за Гвардиолы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что он хотел покинуть команду этим летом. Однако несколько разговоров с тренером Жузепом Гвардиолой убедили вратаря остаться:

«У меня на столе действительно лежало предложение, в котором были очень привлекательные условия. Мы очень много разговаривали с Гвардиолой и одна из таких встреч была действительно особенной.

Он мне сказал о гарантиях, что мы будем и дальше успешными. Он верил и верит в свой процесс развития и эволюцию команды. Все это было важной причиной, из-за чего я и остался в команде», – вспоминает Эдесон.

Во время летнего трансферного окна клубом, который усердно интересовался вратарем, был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Однако тогда дело не дошло даже до переговоров.

Стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма может потерять место в основе сборной Италии.

По теме:
Одноклубник Мудрика – о переходе в Челси: «Мне говорили не идти туда»
«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Эдерсон
Микола Титюк Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Бокс | 13 октября 2024, 13:41 4
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться

Тайсон исключил возможность поединка против Мозеса Итаумы

Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Бокс | 14 октября 2024, 08:22 2
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона

Энди Ли считает, что Усик победил 115-113

Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Футбол | 13.10.2024, 15:36
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Теннис | 14.10.2024, 08:01
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Бельгия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 14.10.2024, 12:19
Бельгия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Бельгия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри обратился к Усику через соцсети. Красюк ему саркастически ответил
Фьюри обратился к Усику через соцсети. Красюк ему саркастически ответил
12.10.2024, 12:56
Бокс
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
12.10.2024, 09:06 14
Футбол
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
13.10.2024, 01:50 113
Бокс
«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
12.10.2024, 13:08
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48 2
Футбол
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
12.10.2024, 09:45 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем