Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца

Мадридский «Реал» готовится к ближайшему матчу Ла Лиги с «Сельтой». Стала известна кадровая ситуация в Королевском клубе.

Полузащитник Дани Себальос уже тренируется в обычном режиме и, как ожидается, будет готов к игре с «Сельтой» в следующую субботу.

Украинский голкипер Андрей Лунин и бразильский защитник Эдер Милитао, у которых небольшие ушибы, работают над тем, чтобы быть готовыми к игре в Виго. Мбаппе, Винисиус и Куртуа не вызывают опасений.

Напомним, что Лунин имел болезнь, из-за которой не поехал в расположение сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций.

Матч «Сельта» – «Реал» состоится в субботу, 19 октября. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.