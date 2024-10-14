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Испания
14 октября 2024, 12:25 | Обновлено 14 октября 2024, 12:49
1971
2

Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца

Вратарь имеет проблемы со здоровьем

14 октября 2024, 12:25 | Обновлено 14 октября 2024, 12:49
1971
2
Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готовится к ближайшему матчу Ла Лиги с «Сельтой». Стала известна кадровая ситуация в Королевском клубе.

Полузащитник Дани Себальос уже тренируется в обычном режиме и, как ожидается, будет готов к игре с «Сельтой» в следующую субботу.

Украинский голкипер Андрей Лунин и бразильский защитник Эдер Милитао, у которых небольшие ушибы, работают над тем, чтобы быть готовыми к игре в Виго. Мбаппе, Винисиус и Куртуа не вызывают опасений.

Напомним, что Лунин имел болезнь, из-за которой не поехал в расположение сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций.

Матч «Сельта» – «Реал» состоится в субботу, 19 октября. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Сельта Дани Себальос Эдер Милитао
Павло Павленко Источник: Relevo
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Комментарии 2
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potemkin78
чёт больше  похоже что у игроков болезнь хитрости
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Falko
Нові новини? )
Тобто, бувають НОВини неНОВі?
Люблю оксюморони )
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