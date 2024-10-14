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Англия
14 октября 2024, 12:02 | Обновлено 14 октября 2024, 12:12
1113
0

Одноклубник Мудрика – о переходе в Челси: «Мне говорили не идти туда»

Коул Палмер вспомнил свой переход из «Манчестер Сити» в «Челси»

14 октября 2024, 12:02 | Обновлено 14 октября 2024, 12:12
1113
0
Одноклубник Мудрика – о переходе в Челси: «Мне говорили не идти туда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер признался, что его отговаривали от перехода в расположение «синих», но англичанин решил принять этот вызов:

«Это было рискованно, я не знал, во что вмешиваюсь, я не знал, что это за клуб. Некоторые люди говорили мне: «Не иди туда!»

Но я решил, что хочу делать, и сделал это. Переход в Челси изменил мою жизнь. Причем во многих отношениях. Я покинул Манчестер, в котором вырос, уехал подальше от людей, рядом с которыми мне находиться не стоило. И, конечно, изменения коснулись футбола», – цитирует Палмера Evening Standard.

Стоит отметить, что Палмер перебрался в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне англичанин отыграл девять матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач

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Коул Палмер Челси Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Evening Standard
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