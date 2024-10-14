Одноклубник Мудрика – о переходе в Челси: «Мне говорили не идти туда»

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер признался, что его отговаривали от перехода в расположение «синих», но англичанин решил принять этот вызов:

«Это было рискованно, я не знал, во что вмешиваюсь, я не знал, что это за клуб. Некоторые люди говорили мне: «Не иди туда!»

Но я решил, что хочу делать, и сделал это. Переход в Челси изменил мою жизнь. Причем во многих отношениях. Я покинул Манчестер, в котором вырос, уехал подальше от людей, рядом с которыми мне находиться не стоило. И, конечно, изменения коснулись футбола», – цитирует Палмера Evening Standard.

Стоит отметить, что Палмер перебрался в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне англичанин отыграл девять матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач