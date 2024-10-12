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  4. Палмер может покинуть Челси за 150 млн евро. Кто дает такие деньги?
Англия
12 октября 2024, 23:08 |
218
0

Палмер может покинуть Челси за 150 млн евро. Кто дает такие деньги?

«Манчестер Сити» хочет вернуть своего воспитанника

12 октября 2024, 23:08 |
218
0
Палмер может покинуть Челси за 150 млн евро. Кто дает такие деньги?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.

По информации Fichajes, возвращение своего воспитанника рассматривает «Манчестер Сити». «Горожане» активно ищут замену Кевину де Брюйне, который уже летом может перейти в саудовский клуб. «Челси» не желает дешево отпускать своего лидера, а «Манчестер Сити» готов предложить 150 миллионов евро.

Палмер – воспитанник «Манчестер Сити». В 2023 году «Горожане» продали Палмера в «Челси» за 47 миллионов евро.

Ранее футбольная ассоциация Англии определила лучшего футболиста прошлого сезона – 2023/24. Признание получил хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер.

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Кевин де Брюйне Коул Палмер трансферы АПЛ Челси чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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