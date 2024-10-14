Манчестер Юнайтед летом пытался договориться с тренером из Бундеслиги

Стало известно, что летом «Манчестер Юнайтед» уже искал нового тренера для замены Эрику тен Хагу. Английский клуб пытался найти нового наставника в немецкой Бундеслиге.

Выбор пал на главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хеннеса, однако тот отказался покидать свою команду.

После провала в переговорах руководство «МЮ» решило оставить тен Хага и даже продлить с ним контракт до» 2026 года. После этого, были выделены средства на трансферную кампанию - было потрачено около 180 миллионов фунтов стерлингов.

Эрлинг Холанд отказался продлевать контракт с Манчестер Сити.