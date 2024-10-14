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Англия
14 октября 2024, 11:45 |
259
3

Манчестер Юнайтед летом пытался договориться с тренером из Бундеслиги

Себастьян Хеннес был приоритетной кандидатурой английского клуба

14 октября 2024, 11:45 |
259
3
Манчестер Юнайтед летом пытался договориться с тренером из Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Хеннес

Стало известно, что летом «Манчестер Юнайтед» уже искал нового тренера для замены Эрику тен Хагу. Английский клуб пытался найти нового наставника в немецкой Бундеслиге.

Выбор пал на главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хеннеса, однако тот отказался покидать свою команду.

После провала в переговорах руководство «МЮ» решило оставить тен Хага и даже продлить с ним контракт до» 2026 года. После этого, были выделены средства на трансферную кампанию - было потрачено около 180 миллионов фунтов стерлингов.

Эрлинг Холанд отказался продлевать контракт с Манчестер Сити.

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Манчестер Юнайтед Себастьян Хенесс Штутгарт
Микола Титюк Источник: Daily Express
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Комментарии 3
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Gargantua81
не надо гоняться за тренером звездой. надо брать того, кто показывает прогресс.
вон Челси взял из пердива Мареску и он наводит порядок, на что был не способен когда то звездный Почеттино.
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potemkin78
180 лямов потрачено. МЮ по забитым на предпоследнем месте. спонсоров это не напрягает?
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0
Gargantua81
результаты его работы в Штуттгарте впечатляют
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0
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