Манчестер Юнайтед летом пытался договориться с тренером из Бундеслиги
Себастьян Хеннес был приоритетной кандидатурой английского клуба
Стало известно, что летом «Манчестер Юнайтед» уже искал нового тренера для замены Эрику тен Хагу. Английский клуб пытался найти нового наставника в немецкой Бундеслиге.
Выбор пал на главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хеннеса, однако тот отказался покидать свою команду.
После провала в переговорах руководство «МЮ» решило оставить тен Хага и даже продлить с ним контракт до» 2026 года. После этого, были выделены средства на трансферную кампанию - было потрачено около 180 миллионов фунтов стерлингов.
Эрлинг Холанд отказался продлевать контракт с Манчестер Сити.
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