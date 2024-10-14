Артур РЕМЕНЯК: «Вопрос отставки Любеновича уже не актуален»

В 11 туре в Первой лиге произошло незаурядное событие: футболисты «Агробизнеса» после 9 побед подряд потерпели первое поражение – от «Миная» – 1:3.

Герой этого противостояния – универсал закарпатцев Артур Ременяк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его команде одолеть лидера группы «А»:

– На мой взгляд, подоляне несколько нас недооценили вот и поплатились. Чувствовалось, что они не настроились по максимуму. А «Минаю» отступать было некуда, ведь перед командой поставлена задача пробиться в лидирующий квартет.

– В каких компонентах чувствовалось преимущество закарпатцев?

– Прежде всего, благодаря правильной тактике. Мы высоко встречали гостей, что затрудняло им контроль мяча и приводило к ошибкам. Когда же мяч таки попадал на нашу половину поля, то пытались четко действовать в отборе. Пользуясь случаем, следует отдать должное Виталию Рожко, который хорошо справился с ролью опорника.

Благодаря удачным подборам и выигранным единоборствам мы могли еще до перерыва довести дело до разгрома. Ведь дважды забили и не реализовали еще несколько голевых моментов.

– А что же лидер нападения подолян гренадер Максим Войтиховский?

– Решили не играть с ним персонально, но наши стопперы были настороже, когда он оказывался в их зоне. С помощью под страховки Войтиховского удалось нейтрализовать.

– Из твоих двух голов, какой бы выделил?

– Ценные оба, потому что – трудовые, забитые после комбинаций.

– В последнее время «Минай» оказывался в центре информационных новостей, то руководителя Желько Любеновича клубное руководство не отпускает, то возникли проблемы с питанием футболистов на загородной базе.

– Как мне известно, вопрос об отставке Любеновича уже не актуален, по крайней мере, до завершения первого этапа соревнований он будет возглавлять «Минай».

Что касается питания, то после серии неудач клубное руководство уже не обеспечивает им тех игроков, которые проживают на загородной базе. Но по последней информации решается вопрос, чтобы у всей команды было одноразовое питание. Впрочем, это все клубная «кухня», сейчас главное сплотиться и успешно провести заключительные нынешние поединки. Еще есть шанс наверстать упущенное.

Сейчас «Минай» занимает пятое место в группе «А» Первой лиги, набрав девять очков и имеет игру в запасе.

Ранее мы сообщали, что 13 октября состоялись поединки 12 тура Первой лиги чемпионата Украины.