Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить мяч»

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски остался недоволен партнерами после проигранного матча с Португалией (1:3):

«Я не полузащитник и не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить там мяч. Я могу это сделать на тренировке.

Во время матча мне нужно быть в штрафной соперника, ждать навес или пас. Это то, что нужно улучшить команде. Это касается не только матча с Португалией, но и вообще нашей игры», – недоволен поляк.

Сборная Польши имеет три балла после трех туров в группе Лиги наций и идет на третьей строчке.

Сообщалось, что Австрия неожиданно легко разгромила Норвегию в Лиге наций.