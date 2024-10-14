Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить мяч»
Лидер сборной Польши недоволен игрой своей команды
Лидер сборной Польши Роберт Левандовски остался недоволен партнерами после проигранного матча с Португалией (1:3):
«Я не полузащитник и не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить там мяч. Я могу это сделать на тренировке.
Во время матча мне нужно быть в штрафной соперника, ждать навес или пас. Это то, что нужно улучшить команде. Это касается не только матча с Португалией, но и вообще нашей игры», – недоволен поляк.
Сборная Польши имеет три балла после трех туров в группе Лиги наций и идет на третьей строчке.
Сообщалось, что Австрия неожиданно легко разгромила Норвегию в Лиге наций.
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