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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить мяч»
Лига наций
14 октября 2024, 11:23 | Обновлено 14 октября 2024, 11:45
547
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить мяч»

Лидер сборной Польши недоволен игрой своей команды

14 октября 2024, 11:23 | Обновлено 14 октября 2024, 11:45
547
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски остался недоволен партнерами после проигранного матча с Португалией (1:3):

«Я не полузащитник и не собираюсь бежать в защиту, чтобы получить там мяч. Я могу это сделать на тренировке.

Во время матча мне нужно быть в штрафной соперника, ждать навес или пас. Это то, что нужно улучшить команде. Это касается не только матча с Португалией, но и вообще нашей игры», – недоволен поляк.

Сборная Польши имеет три балла после трех туров в группе Лиги наций и идет на третьей строчке.

Сообщалось, что Австрия неожиданно легко разгромила Норвегию в Лиге наций.

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Лига наций Роберт Левандовски сборная Польши по футболу
Микола Титюк Источник
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