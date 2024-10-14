Вильям ГАЛЛАС: «Палмер может уйти из Челси»

Бывший футболист Вильям Галлас считает, что лидер лондонского «Челси» Коул Палмер уйдет из клуба, если не выиграет трофеи:

«Мне кажется, что Палмер уйдет, если увидит, что команда не способна бороться за трофеи. У Коула есть все шансы провести такой же сильный сезон, как и в прошлом году. Если «Челси» не выиграет ни один турнир в этом году, вряд ли лучший игрок захочет остаться», – уверен Галлас.

В этом розыгрыше АПЛ Коул Палмер провел 7 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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