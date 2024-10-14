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Англия
14 октября 2024, 10:45 | Обновлено 14 октября 2024, 10:54
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Вильям ГАЛЛАС: «Палмер может уйти из Челси»

Легендарный игрок рассказал о перспективах лидера Челси

14 октября 2024, 10:45 | Обновлено 14 октября 2024, 10:54
700
0
Вильям ГАЛЛАС: «Палмер может уйти из Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Бывший футболист Вильям Галлас считает, что лидер лондонского «Челси» Коул Палмер уйдет из клуба, если не выиграет трофеи:

«Мне кажется, что Палмер уйдет, если увидит, что команда не способна бороться за трофеи. У Коула есть все шансы провести такой же сильный сезон, как и в прошлом году. Если «Челси» не выиграет ни один турнир в этом году, вряд ли лучший игрок захочет остаться», – уверен Галлас.

В этом розыгрыше АПЛ Коул Палмер провел 7 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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Коул Палмер Вильям Галлас
Микола Титюк Источник: Goal.com
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