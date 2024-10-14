Реал нашел игрока, который сможет заменить легенду Модрича

В мадридском «Реале» принято решение о том, кто в перспективе станет заменой 39-летнему полузащитнику Луке Модричу, когда тот покинет команду.

Сообщается, что в статусе преемника хорвата утвержден 21-летний Флориан Вирц из леверкузенского «Байера». Источник утверждает, что представители «Реала» уже ведут работу над переходом игрока сборной Германии.

У Вирца контракт с «Байером» до лета 2027 года.

Ранее Лука Модрич делился мыслями о возможном завершении своей карьеры.