Испания14 октября 2024, 03:08 | Обновлено 14 октября 2024, 03:19
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Реал нашел игрока, который сможет заменить легенду Модрича
«Галактикос» остановили свой выбор на немце Флориане Вирце
14 октября 2024, 03:08 | Обновлено 14 октября 2024, 03:19
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В мадридском «Реале» принято решение о том, кто в перспективе станет заменой 39-летнему полузащитнику Луке Модричу, когда тот покинет команду.
Сообщается, что в статусе преемника хорвата утвержден 21-летний Флориан Вирц из леверкузенского «Байера». Источник утверждает, что представители «Реала» уже ведут работу над переходом игрока сборной Германии.
У Вирца контракт с «Байером» до лета 2027 года.
Ранее Лука Модрич делился мыслями о возможном завершении своей карьеры.
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