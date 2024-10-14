Ребров признался, будет ли не хватать Украине с чехами Ярмоленко и Зинченко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об отсутствии в следующем матче с Чехией в Лиге наций лидеров команды – Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

– Будет ли не хватать вам завтра таких игроков, как Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые не смогут помочь команде?

– Это очень важные игроки для национальной сборной. К сожалению, они сейчас травмированы. Но, если вы видели поединок против Грузии, то те исполнители, которые вышли в основном составе и на замену, показали украинский характер, показали, что мы хотим и можем побеждать. К сожалению, мы будем без упомянутых футболистов, но у нас есть игроки, которые могут их заменить.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с Чехией.