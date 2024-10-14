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Лига наций
14 октября 2024, 10:15 | Обновлено 14 октября 2024, 10:16
263
0

В боевом составе. Известна заявка Чехии на матч с Украины

Тренер чехов Иван Гашек сделал выбор

14 октября 2024, 10:15 | Обновлено 14 октября 2024, 10:16
263
0
В боевом составе. Известна заявка Чехии на матч с Украины
fotbal.cz

Сборная Украины сегодня во Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» проведет номинально домашний поединок Лиги наций против команды Чехии.

Соперник «сине-желтых» вчера завершил подготовку к матчу вечерней тренировкой, в которой приняли участие все игроки чешской сборной, вызванные в ее лагерь главным тренером Иваном Гашеком. По информации наставника, которую он изложил на традиционной пресс-конференции, проблем со здоровьем ни у одного из его подопечных нет, то есть команда выйдет на встречу с Украиной в сильнейшем составе.

Наиболее дискуссионным вопросом, по сообщениям чешских СМИ, является возможный выход в стартовом составе сборной стопера Ладислава Крейчи из испанской «Жироны», который пропускал предыдущий матч с Албанией из-за дисквалификации. Других изменений по сравнению с поединком с албанцами не ожидается.

Состав сборной Чехии

Вратари: Матей Коварж («Байер», Германия), Антонин Кински («Славия»), Мартин Едличка («Виктория»).

Защитники: Ладислав Крейчи («Жирона», Испания), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Давид Зима, Томаш Холеш (оба – «Славия»), Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зеленый (все – «Спарта»).

Полузащитники: Вацлав Черный («Рейнджерс», Шотландия), Томаш Соучек («Вест Хэм», Англия), Алекс Крал («Эспаньол», Испания), Лукаш Черв, Лукаш Калвач, Павел Шульц (все – «Виктория»), Ондржей Лингр, Лукаш Провод (оба – «Славия»).

Нападающие: Томаш Чванчара («Боруссия» Д, Германия), Адам Гложек («Хоффенхайм», Германия), Ян Кухта («Мидтьюлланн», Дания), Томас Хорий («Славия»), Васил Кушей («Млада Болеслав»), Ян Климент («Сигма»).

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Павло Павленко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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