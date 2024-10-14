Новак ДЖОКОВИЧ – Роджеру Федереру: «Рад тебя видеть»

Серб Новак Джокович обратился к Роджеру Федереру после финала турнира в Шанхае:

«Роджер, рад тебя видеть! Не могу привыкнуть, что ты сидишь на трибуне. Я б хотел, чтобы ты был здесь на корте, играл с нами. Наверное, сегодня я впервые играю перед тобой. Спасибо, что пришли», –– поблагодарил Новак.

Джокович проиграл финал турнира Яннику Синнеру (7:6, 6:3). На трибунах матч смотрели Роджер Федерер, вторая ракетка мира Карлос Алькарас и бывший теннисист Хуан Карлос Ферреро.

Ранее украинский теннисист Илья Марченко проиграл девятый матч подряд.