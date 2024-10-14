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  4. Новак ДЖОКОВИЧ – Роджеру Федереру: «Рад тебя видеть»
ATP
14 октября 2024, 10:10 | Обновлено 14 октября 2024, 10:39
375
0

Новак ДЖОКОВИЧ – Роджеру Федереру: «Рад тебя видеть»

Сербский теннисист обратился к швейцарцу после финала

14 октября 2024, 10:10 | Обновлено 14 октября 2024, 10:39
375
0
Новак ДЖОКОВИЧ – Роджеру Федереру: «Рад тебя видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Серб Новак Джокович обратился к Роджеру Федереру после финала турнира в Шанхае:

«Роджер, рад тебя видеть! Не могу привыкнуть, что ты сидишь на трибуне. Я б хотел, чтобы ты был здесь на корте, играл с нами. Наверное, сегодня я впервые играю перед тобой. Спасибо, что пришли», –– поблагодарил Новак.

Джокович проиграл финал турнира Яннику Синнеру (7:6, 6:3). На трибунах матч смотрели Роджер Федерер, вторая ракетка мира Карлос Алькарас и бывший теннисист Хуан Карлос Ферреро.

Ранее украинский теннисист Илья Марченко проиграл девятый матч подряд.

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Микола Титюк Источник: Tennis 365
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