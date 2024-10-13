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  4. Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане
ATP
13 октября 2024, 13:01 |
105
3

Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане

Украинец на старте квалификации уступил Бу Юнчаокете в двух сетах

13 октября 2024, 13:01 |
105
3
Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 316) завершил выступления на турнире АТР 250 в Алматы (Казахстан), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Бу Юнчаокете (Китай, ATP 69) за 1 час и 19 минут.

АТР 250 Алматы. Индур. Квалификация

Бу Юнчаокете (Китай) [1] – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Бу Юнчаокете в финале отбора встретится с Дэни Эвансом (Великобритания, ATP 170).

Марченко проиграл девятый матч подряд. В последний раз он побеждал еще в мае 2024 года, когда дошел до финала челленджера в Тайбэе.

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Илья Марченко ATP Алматы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
вот так и Алькарас должен доминировать,а не повторять ошибки сашизверева
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0
T-800
у Надаля рекордный показатель в рейтинге за всю карьеру около 15К очков
у Джоковича за 15К в теч. 52 недель. выбьет ли новый игрок в ближайшее время хотя бы 12-13 К?!
К-тысяча.
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0
T-800
НЕ ДАДИМ ЗАМОЛЧАТЬ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ СЕЗОН ИТАЛЬЯНЦА
Джокович в 2011 году набрал 13,475 очков
Джокович 2012 - 11,420 очков
Надаль 2013 - 12,030 очков
у Синнера после финала может быть за 10 тысяч очков, плюс 500ки впереди, Мастерс в Берси и ИТОГОВЫЙ.
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0
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