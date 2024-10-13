Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 316) завершил выступления на турнире АТР 250 в Алматы (Казахстан), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Бу Юнчаокете (Китай, ATP 69) за 1 час и 19 минут.

АТР 250 Алматы. Индур. Квалификация

Бу Юнчаокете (Китай) [1] – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Бу Юнчаокете в финале отбора встретится с Дэни Эвансом (Великобритания, ATP 170).

Марченко проиграл девятый матч подряд. В последний раз он побеждал еще в мае 2024 года, когда дошел до финала челленджера в Тайбэе.