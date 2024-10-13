Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане
Украинец на старте квалификации уступил Бу Юнчаокете в двух сетах
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 316) завершил выступления на турнире АТР 250 в Алматы (Казахстан), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В первом раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Бу Юнчаокете (Китай, ATP 69) за 1 час и 19 минут.
АТР 250 Алматы. Индур. Квалификация
Бу Юнчаокете (Китай) [1] – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча соперников.
Бу Юнчаокете в финале отбора встретится с Дэни Эвансом (Великобритания, ATP 170).
Марченко проиграл девятый матч подряд. В последний раз он побеждал еще в мае 2024 года, когда дошел до финала челленджера в Тайбэе.
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К-тысяча.
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Джокович 2012 - 11,420 очков
Надаль 2013 - 12,030 очков
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