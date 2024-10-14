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  4. Орельен ТЧУАМЕНИ: «Вы слишком много думаете о Мбаппе»
Испания
14 октября 2024, 09:15 |
513
0

Орельен ТЧУАМЕНИ: «Вы слишком много думаете о Мбаппе»

Футболист мадридского Реала поддержал одноклубника

14 октября 2024, 09:15 |
513
0
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Вы слишком много думаете о Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе угодил в скандал – во время матча сборной уехал отдыхать в Швецию и вызвал поток критики. Одноклубник француза Орельен Тчуамени решил поддержать своего напарника:

«Вы слишком много о нем думаете. Мы говорим о Килиане перед игрой, во время игры и после. Неважно где он смотрел футбол, это не наша проблема. Любовь Мбаппе к Франции неопровержима», – заявил Орельен.

Несмотря на отсутствие Килиана, сборная Франции уверенно победила сборную Израиля со счетом 4:1. Команда Дидье Дешама идет на втором месте в своей группе.

Ранее тренер сборной Германии выступил с заявлением относительно своего будущего.

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Орельен Тчуамени Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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