Орельен ТЧУАМЕНИ: «Вы слишком много думаете о Мбаппе»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе угодил в скандал – во время матча сборной уехал отдыхать в Швецию и вызвал поток критики. Одноклубник француза Орельен Тчуамени решил поддержать своего напарника:

«Вы слишком много о нем думаете. Мы говорим о Килиане перед игрой, во время игры и после. Неважно где он смотрел футбол, это не наша проблема. Любовь Мбаппе к Франции неопровержима», – заявил Орельен.

Несмотря на отсутствие Килиана, сборная Франции уверенно победила сборную Израиля со счетом 4:1. Команда Дидье Дешама идет на втором месте в своей группе.

Ранее тренер сборной Германии выступил с заявлением относительно своего будущего.