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Германия
14 октября 2024, 05:44 | Обновлено 14 октября 2024, 05:51
556
0

Нагельсманн выступил с заявлением о своем будущем в сборной Германии

Бундестренер – о планах и перспективах

14 октября 2024, 05:44 | Обновлено 14 октября 2024, 05:51
556
0
Нагельсманн выступил с заявлением о своем будущем в сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о своем будущем в стане главной немецкой команды.

«Когда ты начинаешь работать, у тебя появляется определённая уверенность. Мы хорошо провели Евро, многого добились с футбольном точки зрения. Я пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года, но я чувствую себя очень комфортно в этой должности», – рассказал Нагельсманн в интервью Sport1.

36-летний Юлиан Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года, имея контракт до лета 2026-го.

Ранее Нагельсманн оценил победу подопечных над сборной Боснии и Герцеговины (2:1) в Лиге наций.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Kicker
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