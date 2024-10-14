Нагельсманн выступил с заявлением о своем будущем в сборной Германии

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о своем будущем в стане главной немецкой команды.

«Когда ты начинаешь работать, у тебя появляется определённая уверенность. Мы хорошо провели Евро, многого добились с футбольном точки зрения. Я пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года, но я чувствую себя очень комфортно в этой должности», – рассказал Нагельсманн в интервью Sport1.

36-летний Юлиан Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года, имея контракт до лета 2026-го.

Ранее Нагельсманн оценил победу подопечных над сборной Боснии и Герцеговины (2:1) в Лиге наций.