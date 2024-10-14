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14 октября 2024, 08:20 | Обновлено 14 октября 2024, 08:21
245
0

США – Панама – 2:0. Удачный дебют Почеттино. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 октября 2024, 08:20 | Обновлено 14 октября 2024, 08:21
245
0
США – Панама – 2:0. Удачный дебют Почеттино. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. США – Панама

Сборная США встретилась со сборной Панамы в товарищеском матче и одержала победу со счетом 2:0. Примечательно, что в этом матче на посту главного тренера американцев дебютировал Маурисио Почеттино.

США остались без главного тренера после провала на кубке Америке – команда не сумела выйти из группы. Почеттино будет готовить американцев к ЧМ-2026.

Товарищеский матч. 13 октября, «Q2 Стэдиум, Техас»

США – Панама – 2:0

Голы: Муса, 49, Пепи, 90+4

Видеообзор матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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