Другие новости14 октября 2024, 08:20 | Обновлено 14 октября 2024, 08:21
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США – Панама – 2:0. Удачный дебют Почеттино. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
14 октября 2024, 08:20 | Обновлено 14 октября 2024, 08:21
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Сборная США встретилась со сборной Панамы в товарищеском матче и одержала победу со счетом 2:0. Примечательно, что в этом матче на посту главного тренера американцев дебютировал Маурисио Почеттино.
США остались без главного тренера после провала на кубке Америке – команда не сумела выйти из группы. Почеттино будет готовить американцев к ЧМ-2026.
Товарищеский матч. 13 октября, «Q2 Стэдиум, Техас»
США – Панама – 2:0
Голы: Муса, 49, Пепи, 90+4
Видеообзор матча:
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