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  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот год был худшим в моей карьере»
ATP
14 октября 2024, 07:43 |
367
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот год был худшим в моей карьере»

Сербский теннисист отреагировал на свое поражение в финале

14 октября 2024, 07:43 |
367
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот год был худшим в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович проиграл в финале турнира ATP 1000 в Шанхае итальянцу Яннику Синнеру (7:6, 6:3). Сербский теннисист прокомментировал свое выступление:

«Это худший год в моей карьере. Я имею ввиду, если сравнивать этот сезон с большинством сезонов в плане результата. Но это должно было случиться. Сложно постоянно побеждать и поддерживать высокий уровень.

Я счастлив, что победил в этом году на Олимпиаде – эта была главная цель. Этот сезон нужно просто принять таким, какой он есть. Я много достиг в карьере и доволен тем, что у меня есть», – подытожил Джокович.

Ранее определилась победительница турнира в Ухане.

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теннис Новак Джокович Янник Синнер ATP
Микола Титюк Источник: Tennis 365
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