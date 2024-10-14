Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот год был худшим в моей карьере»

Новак Джокович проиграл в финале турнира ATP 1000 в Шанхае итальянцу Яннику Синнеру (7:6, 6:3). Сербский теннисист прокомментировал свое выступление:

«Это худший год в моей карьере. Я имею ввиду, если сравнивать этот сезон с большинством сезонов в плане результата. Но это должно было случиться. Сложно постоянно побеждать и поддерживать высокий уровень.

Я счастлив, что победил в этом году на Олимпиаде – эта была главная цель. Этот сезон нужно просто принять таким, какой он есть. Я много достиг в карьере и доволен тем, что у меня есть», – подытожил Джокович.

Ранее определилась победительница турнира в Ухане.