Украина. Премьер лига14 октября 2024, 04:01 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
18 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ
14 октября 2024, 04:01 |
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В пятницу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Шахтер» Донецк.
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Колос» занимает 13-е место с 8 очками. У «Шахтера» 16 пунктов и 4-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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