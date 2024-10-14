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Премьер-лига
Колос Ковалевка
18.10.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 октября 2024, 03:50 | Обновлено 14 октября 2024, 03:53
15
0

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября состоится матч 10-го тура УПЛ

14 октября 2024, 03:50 | Обновлено 14 октября 2024, 03:53
15
0
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Колос» занимает 13-е место с 8 очками. У «Шахтера» 16 пунктов и 4-я позиция.

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Колос Ковалевка Колос - Шахтер Шахтер Донецк смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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