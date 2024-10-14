В пятницу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Колос» занимает 13-е место с 8 очками. У «Шахтера» 16 пунктов и 4-я позиция.

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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