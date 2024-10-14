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14 октября 2024, 02:12 | Обновлено 14 октября 2024, 02:19
198
0

Луческу установил мировой рекорд по работе с одной сборной

Румынский специалист превзошел показатель парагвайца Флейтаса Солича

14 октября 2024, 02:12 | Обновлено 14 октября 2024, 02:19
198
0
Луческу установил мировой рекорд по работе с одной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

12 октября в матче 3-го тура группы С2 Лиги наций сборная Румынии на выезде разгромила команду Кипра со счетом 3:0.

Для наставника румынской команды Мирчи Луческу этот поединок стал историческим, так как позволил ему установить мировой рекорд по продолжительности работы в одной сборной.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Луческу на 4 дня превзошел показатель парагвайца Мануэля Флейтаса Солича.

Мирча Луческу дебютировал в сборной Румынии 11 ноября 1981 года в матче против Швейцарии (0:0). Таким образом, с первой до последней игры ныне 79-летнего специалиста во главе сборной Румынии прошло 42 года и 336 дней.

Экс-наставник сборной Парагвая Флейтас Солич впервые возглавил сборную своей страны в сентябре 1922 года, а последний матч на ее тренерском мостике провел в августе 1965-го.

Данный рейтинг IFFHS не учитывает перерывы в работе специалистов со сборными. Поэтому период с 1986-го по 2024 год, когда Луческу не работал с командой Румынии, все равно в рейтинге учтен.

15 октября румынская сборная при Луческу проведет матч Лиги наций против команды Литвы.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: IFFHS
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