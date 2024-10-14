Эксперт дал совет Реброву, как обыграть Чехию

Футбольный эксперт и аналитик Вячеслав Заховайло, специализирующийся на чешском футболе, поделился мнением о будущем поединке 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии, который состоится во Вроцлаве 14 октября (начало – в 21:45 по киевскому времени).

«По моему мнению, в этом матче нет однозначного фаворита, но если оценить шансы на победу в процентах, то я даю 55 на 45 в пользу Украины. Вообще же, стоит отметить, что и наша команда, и Чехия сейчас очень далеки от своей оптимальной формы и имеют определенный кризис, скажем так, ряд проблем. Дело в том, что и Сергей Ребров, и Иван Гашек не сумели вызвать в сборные всех своих лучших игроков. У чехов еще и проходит смена поколений. Гашек даже вынужден привлекать ветеранов. В сборную после семи лет отсутствия вернулся нападающий Ян Климент из Сигмы, например. Кстати, главный тренер Чехии Гашек, как и Ребров сейчас имеет очень много критики в свой адрес.

Я вспоминаю сентябрьскую игру. Тогда чехи до начала матча не очень верили, что смогут переиграть Украину, но получилось так, что наша команда сама себя переиграла. Я о том, что было очень много ошибок со стороны украинцев, из-за которых они и проиграли в итоге.

Мне чешская стратегия на матч с Украиной понятна. Уверен, что они будут пытаться играть в свою привычную игру. То есть, в первую очередь делать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, где в игре на втором этаже чехи гораздо лучше украинцев, будем откровенны.

За счет чего Украина может победить Чехию? Победить такую Чехию Украине вполне по силам. Команде Сергея Реброва нужно интенсивно играть на мяче, не зажевывать, быстро действовать между зонами, вскружить чехам голову. Получится так сыграть - победим, а нет, то чехи нас схавают, если не сыграем иначе, чем в первом матче. Дождутся своего момента и забьют. Никак нельзя Украине оголять зоны и нужно максимально четко играть в защите, помня, что чехи в игре на втором этаже настоящие баскетболисты.

У нас какое-то «шоу лилипутов» в сборной. Да и не только в сборной, но и клубах украинских. Вот честно, я не знаю, куда смотрят наши скауты. Почти каждый игрок ростом метр с кепкой... Куда это годится? Со мной могут поспорить, что размер, то есть рост, не важен, но посмотрите на защитников из АПЛ и УПЛ. Все сразу станет ясно», – уверен Заховайло.

Ранее капитан сборной Чехии Томаш Соучек рассказал, чего ждет от матча с командой Украины.