Капитан сборной Чехии: «Мы знаем силу Украины, но...»

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек поделился ожиданиями от матча Лиги наций с национальной командой Украины, который пройдет 14 октября в польском Вроцлаве.

«Мы все знаем силу Украины, ее индивидуальность. Ее игроки выступают в топ-клубах и имеют качество. Они уже показали в Праге, что очень сильная команда. Я доволен тем, как мы против них сыграли. Сейчас мы еще больше мотивированы, хотим повторить такое выступление против них и за пределами нашей страны, чтобы добиться успеха.

Мы знаем, что для них очки столь же важны, как и для нас, после матча будет понятно, кто окажется выше в турнирной таблице. Четвертая игра в группе может многое рассказать о том, кто и где в ней завершит выступления.

Я горжусь всей нашей командой из-за того, как мы сыграли последние два матча. Я верю, что такое настроение у нас сохранится, и мы выйдем с ним на встречу в понедельник. Это еще один важный матч в группе», – сказал Соучек.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.