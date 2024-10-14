Винисиус Жуниор может сделать Реал лучше Барселоны. Известно, что нужно
Бразилец – среди фаворитов на Золотой мяч 2024
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может стать обладателем Золотого мяча 2024.
По мнению многих экспертов и обозревателей, 24-летний уроженец Рио-де-Жанейро является одним из двух явных фаворитов на получение трофея вместе с испанцем Родри.
Если Винисиус Жуниор получит Золотой мяч, то его успех позволит «Реалу» опередить «Барселону» по количеству завоеваний почетного трофея.
На данный момент испанские гранды являются самыми успешными клубами в мире по количеству футболистов, которые завоевывали Золотой мяч. По 12 раз футболисты «Барселоны» и «Реала» получали самую престижную в мире персональную награду.
Заметим, что в квартет лидеров по количеству футболистов с Золотыми мячами также входят итальянские клубы «Милан» и «Ювентус» – по 8 трофеев.
Ранее сообщалось, что в «Реале» запустили механизм получения Золотого мяча игроком клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Чехии провел пресс-конференцию перед матчем с Украиной
Из ростера «сине-желтых» выбыл Дмитрий Ризнык