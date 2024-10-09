В Реале запустили механизм получения Золотого мяча игроком клуба

Мадридский «Реал» начал готовится к вручению Винисиусу Жуниору Золотого мяча 2024.

Сообщается, что в клубе считают «само собой разумеющимся», что именно бразильский вингер получит награду. Вероятная победа Винисиуса Жуниора расценивается как триумф ценностей «Реала», ведь свое становление бразилец прошло в мадридском клубе.

В «Реале» уже готовят делегацию для поездки в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, которая запланирована на 28 октября, и придумывает поздравление для вингера.

Ранее в «Реале» официально заявили, что с Винисиусом Жуниором.