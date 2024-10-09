Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале запустили механизм получения Золотого мяча игроком клуба
Испания
09 октября 2024, 07:07 | Обновлено 09 октября 2024, 07:10
323
0

В Реале запустили механизм получения Золотого мяча игроком клуба

«Галактикос» уверены в победе Винисиуса Жуниора

09 октября 2024, 07:07 | Обновлено 09 октября 2024, 07:10
323
0
В Реале запустили механизм получения Золотого мяча игроком клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» начал готовится к вручению Винисиусу Жуниору Золотого мяча 2024.

Сообщается, что в клубе считают «само собой разумеющимся», что именно бразильский вингер получит награду. Вероятная победа Винисиуса Жуниора расценивается как триумф ценностей «Реала», ведь свое становление бразилец прошло в мадридском клубе.

В «Реале» уже готовят делегацию для поездки в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, которая запланирована на 28 октября, и придумывает поздравление для вингера.

Ранее в «Реале» официально заявили, что с Винисиусом Жуниором.

По теме:
ФОТО. Игрок Реала удивил всех выбором компьютерной игры. Это – не FIFA
Стали известны новые подробности болезни Лунина
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Золотой мяч Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Юрій Остроумов Источник: Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!
Футбол | 09 октября 2024, 01:12 4
ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!
ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!

14-летний сын легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии скоро дебютирует в большом футболе...

Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Футбол | 09 октября 2024, 06:33 0
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х

Признания удостоен Уэйн Руни

В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Футбол | 08.10.2024, 08:07
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
Бокс | 08.10.2024, 10:54
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 08.10.2024, 07:17
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 4
Бокс
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
08.10.2024, 07:48 4
Бокс
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
08.10.2024, 02:49 1
Бокс
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем