«Ймовірно, все так і є». Лікар розповів про травму гравця збірної України

Врач и эксперт по травмам Раджпал Брар прокомментировал травму, полученную защитником английского Эвертона и сборной Украины Виталием Миколенко.

«От Дайча о нем мало информации. Если это травма первой степени, что, скорее всего, так и есть, я, безусловно, могу увидеть его возвращение после перерыва на матчи сборных. Это небольшой удар, который стал причиной напряжения. Эта травма не считается чем-то особенно серьезным», – сказал Брар.

25-летний Миколенко провел в текущем сезоне шесть матчей за Эвертон, отличившись результативной передачей.

О травме Миколенко стало известно 4 октября. Виталий из-за повреждения не сумел поехать в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.