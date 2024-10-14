«Он единственный с Коне, кто...» Экс-игрок Ромы оценил трансфер Довбика
Гаэтано Д'Агостино недоволен действиями римского клуба
Бывший полузащитник Ромы Гаэтано Д'Агостино оценил работу римского клуба на трансферном рынке прошлым летом.
«Я называю это капризным рынком, когда делаешь покупки, но не планируешь. Де Росси хотел Коне. Он и Довбик – это единственные игроки, проявившие себя, потому что остальные... Ле Фе исчез после первого матча, Эрмосо имеет физические проблемы – это не тот игрок, что был у Атлетико. Даль еще не появлялся на поле, Хуммельса мы не видели, Абдулхамид не готов к Серии А.
Можно было придумать, как потратить 130 млн лучше. Я уже не говорю о Суле – он хорошо проявил себя с Фрозиноне, но потратить на него 30 млн евро… Да, это качественный игрок, но давайте вспомним, что Фраттези стоит 35 млн, он играет за Интер и национальную сборную и выиграл Скудетто. Это то, что меня не устраивает», – сказал Гаэтано.
Д'Агостино сыграл в Серии А более 200 матчей. Он пять раз выходил на поле в составе сборной Италии.
Ранее сообщалось, что Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25.
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