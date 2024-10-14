Тренер Англии отреагировал на победу команды над Финляндией в Лиге наций

Временный наставник сборной Англии Ли Карсли дал оценку победе коллектива над командой Финляндии (3:1) в матче 4-го тура Лиги наций в группе В2.

«Команда отреагировала очень хорошо – самым лучшим образом. Игроки забили три хороших гола. Мы были намного лучше сегодня, ииграли с гораздо большим контролем. Мы много владели мячом, отдавали много передач и создавали моменты. Однако мы можем добиться большего.

Финляндия была очень хорошо организована с пятью игроками сзади. Нам приходилось ждать, чтобы создать пространство. Когда вы владеете мячом так много, как мы, у вас всегда будут шансы после 70-й минуты. Влияние замен было приятным», – рассказал Карсли.

Сборная Англии в таблице группы В1 Лиги наций занимает 2-е место с 9 очками. Лидирует Греция, у которой 12 пунктов. За англичанами располагаются сборные Ирландии (3 очка) и Финляндии (0 пунктов).