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14 октября 2024, 03:01 |
264
0

«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен

Жузеп не мог не выделить Лионеля Месси, но не забыл упомянуть Пеле и Марадону

14 октября 2024, 03:01 |
264
0
«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола та Лионель Месси

Главный тренер Манчестер Сити и экс-наставник Барселоны Жузеп Гвардиола расхвалил Лионеля Месси, назвав его лучшим футболистом всех времен:

«Сначала нужно узнать игрока такого уровня, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Мы говорим о величайшем футболисте всех времен. Возможно, это неуважении к Пеле, Марадоне, я понимаю.

Но так сошлись звезды. Но то, что я видел от Месси, эту непрерывную страсть каждый день на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет... Ничего подобного я больше никогда не видел. И я видел это каждый день.

Нам всем посчастливилось это увидеть, такое случается только раз в жизни, как это было с Тайгером Вудсом или Майклом Джорданом. Месси был невероятным игроком».

Ранее сообщалось, что Гвардиола собирается продлить контракт с Манчестер Сити.

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Жузеп Гвардиола Лионель Месси Пеле Диего Марадона
Даниил Агарков Источник: Calciomercato
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