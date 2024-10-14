«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен
Жузеп не мог не выделить Лионеля Месси, но не забыл упомянуть Пеле и Марадону
Главный тренер Манчестер Сити и экс-наставник Барселоны Жузеп Гвардиола расхвалил Лионеля Месси, назвав его лучшим футболистом всех времен:
«Сначала нужно узнать игрока такого уровня, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Мы говорим о величайшем футболисте всех времен. Возможно, это неуважении к Пеле, Марадоне, я понимаю.
Но так сошлись звезды. Но то, что я видел от Месси, эту непрерывную страсть каждый день на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет... Ничего подобного я больше никогда не видел. И я видел это каждый день.
Нам всем посчастливилось это увидеть, такое случается только раз в жизни, как это было с Тайгером Вудсом или Майклом Джорданом. Месси был невероятным игроком».
Ранее сообщалось, что Гвардиола собирается продлить контракт с Манчестер Сити.
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