ДЕШАМ: «Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий относительно того, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе в день матча Лиги наций между Израилем и Францией (1:4).

«Мбаппе в ночном клубе? Меня интересуют лишь новости тех игроков, которые находятся в расположении сборной. Килиан проходит реабилитацию в мадридском «Реале». Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет. Все, что мне известно, то он отправил мне перед игрой сообщение. И вообще, если у футболиста выходной, он имеет право заниматься, чем угодно», — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, что в день матча 3-го тура Лиги наций между Израилем и Францией Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе в Швеции.