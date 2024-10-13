ДЕШАМ: «Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет»
Главный тренер Франции прокомментировал скандальный поход игрока в ночной клуб
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий относительно того, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе в день матча Лиги наций между Израилем и Францией (1:4).
«Мбаппе в ночном клубе? Меня интересуют лишь новости тех игроков, которые находятся в расположении сборной. Килиан проходит реабилитацию в мадридском «Реале». Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет. Все, что мне известно, то он отправил мне перед игрой сообщение. И вообще, если у футболиста выходной, он имеет право заниматься, чем угодно», — цитирует Дешама RMC Sport.
Напомним, что в день матча 3-го тура Лиги наций между Израилем и Францией Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе в Швеции.
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