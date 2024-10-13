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  4. ДЕШАМ: «Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет»
Лига наций
13 октября 2024, 21:41 | Обновлено 13 октября 2024, 21:51
340
0

ДЕШАМ: «Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет»

Главный тренер Франции прокомментировал скандальный поход игрока в ночной клуб

13 октября 2024, 21:41 | Обновлено 13 октября 2024, 21:51
340
0
ДЕШАМ: «Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет»
BBC. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий относительно того, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе в день матча Лиги наций между Израилем и Францией (1:4).

«Мбаппе в ночном клубе? Меня интересуют лишь новости тех игроков, которые находятся в расположении сборной. Килиан проходит реабилитацию в мадридском «Реале». Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет. Все, что мне известно, то он отправил мне перед игрой сообщение. И вообще, если у футболиста выходной, он имеет право заниматься, чем угодно», — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, что в день матча 3-го тура Лиги наций между Израилем и Францией Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе в Швеции.

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сборная Франции по футболу Лига наций Дидье Дешам Килиан Мбаппе скандал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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